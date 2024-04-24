В США волнуются из-за смертности в армии Армении

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Правозащитные неправительственные организации выразили обеспокоенность в связи со смертями в армии Армении, не связанными с боевыми действиями, и неспособностью правоохранительных органов провести заслуживающие доверия расследования этих смертей. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США «2023 Country Reports on Human Rights Practices: Armenia».

«По мнению организаций гражданского общества и семей жертв, практика квалификации многих случаев смерти, не связанных с боевыми действиями, как самоубийств в начале расследования снижает вероятность раскрытия и расследования злоупотреблений. По мнению юристов-правозащитников, самым большим препятствием для расследования случаев гибели военнослужащих было уничтожение или несохранение ключевых улик как военным командованием (в случаях внутренних расследований), так и конкретным следственным органом, работающим над делом. По данным правозащитных НПО, отсутствие прозрачности в отчетности правительства о гибели военнослужащих, как в боевых, так и в небоевых ситуациях, привело к недоверию общественности к официальной информации в этой сфере», – отмечается в докладе Госдепа США.