Байден утвердил помощь Украине, Израилю, Тайваню и конфискацию активов РФ (видео)

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Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, сообщает CNN. Ранее соответствующий билль одобрили палата представителей и сенат конгресса США.

Больше трети от общей суммы, $23,2 млрд, будут выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства, и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ, в частности, предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании деталей поставок с Байденом.

Предоставление Украине военной помощи будет осуществляться по двум трекам в рамках схемы President Drawdown Authority (PDA), которая позволяет американскому президенту передать союзнику вооружения напрямую из своих арсеналов или по программе «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой администрация заключает долгосрочные контракты на производство вооружений и техники для Киева.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что первые вооружения будут переданы Украине в течение нескольких дней с момента подписания закона.

Со своей стороны, Джо Байден заявил, что США в ближайшие часы начнут военные поставки в Украину.

«Если Путин победит в Украине, следующим шагом для российских войск может стать прямое нападение на союзника по НАТО. У нас не было другого выбора, кроме как прийти им на помощь», – отметил он.



В новый пакет военной помощи от США вошли:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные мины Claymore;

подрывные боеприпасы для уборки помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Президент США также согласовал выделение военной помощи Израилю на общую сумму $26,38 млрд и $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю» (из них около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США).

Также Байден внес еще один законопроект в области национальной безопасности. Документ предусматривает конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине, а также блокировку TikTok в случае отказа китайской ByteDance от продажи приложения лицу или компании, устраивающей американское правительство. С момента принятия билля у собственника соцсети будет 270 дней на продажу, но президент США может увеличить этот срок до года.