Жителям Молдовы напомнили о штрафах за георгиевскую ленту

70 Просмотров

Жители Молдовы, которые 9 Мая будут носить георгиевскую ленту или знаки Z и V, будут оштрафованы, согласно закону. Об этом напомнил начальник Главного инспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну в эфире Radio Moldova.

«Конечно, пока закон прямо регламентирует, что они подпадают под действие запрещенных знаков, все эти действия мы обязательно документируем», — сказал Чернэуцяну в ответ на вопрос, будет ли полиция штрафовать тех, кто будет носить георгиевскую ленту во время марша 9 Мая (цитата по Newsmaker).