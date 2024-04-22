Польша согласилась разместить у себя ядерное оружие США

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Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику», – сказал он.

По словам Дуды, этот вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров». «Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности», – добавил он.

Как утверждает Дуда, Россия все больше укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения. «Недавно она перебросила свое ядерное оружие в Беларусь», – заметил он.