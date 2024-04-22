Угрозы «терактов» в школах из Баку добрались до Тбилиси

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Правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ в школах и торговых центрах Тбилиси после сообщения о якобы готовящемся теракте, Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

Как сообщает спецслужба, оперативно-следственные мероприятия продолжались в столице всю ночь. «В результате не было обнаружено взрывчатых веществ или устройств какого-либо вида», – говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье вечером в одном из русскоязычных Telegram-каналов появилась информация о том, что 22 апреля в тбилисских школах произойдут теракты. Там же приводился перечень школ, в которых это якобы должно случиться. В связи с этим СГБ начала проверку, в Министерстве образования Грузии сообщили, что тесно сотрудничают с соответствующими ведомствами.

Напомним, аналогичные фейковые сообщения распространялись совсем недавно на территории Азербайджана.