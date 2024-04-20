Мужчина 613 дней проболел ковидом

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Инфекция SARS-CoV-2, которая сохранялась у пациента с иммунодефицитом в течение 613 дней, привела к появлению нового варианта вируса с множеством мутаций. Исследование представлено на Всемирном конгрессе ESCMID.

Большинство людей могут избавиться от вируса SARS-CoV-2 за несколько дней или недель. Однако иммунодефицит может привести к стойкой инфекции. Ранее были зафиксированы несколько случаев продолжительностью в сотни дней. В этом исследовании ученые сообщают о новом мировом рекорде: 72-летний мужчина проболел 613 дней.

Пациент был госпитализирован в Медицинский центр Амстердамского университета в феврале 2022 года с инфекцией SARS-CoV-2. До заражения ему провели аллогенную трансплантацию стволовых клеток (эта процедура похожа на пересадку костного мозга). Это привело к посттрансплантационной лимфоме, для лечения которой мужчина получал препарат ритуксимаб. Это лекарство снижает число и эффективность работы B-клеток иммунитета, которые участвуют в выработке антител против SARS-CoV-2.

До заражения мужчина получил несколько вакцин, которые не были эффективны из-за иммунодефицита. После инфицирования его пытались лечить лекарствами сотровимабом, сарилумабом и дексаметазоном, однако ответа на терапию не было.

У мужчины были минимальны активность Т-клеток и выработка антител к вирусу. Это указывает на то, что иммунная система пациента не могла уничтожить вирус. В результате он приобрел десятки мутаций. Например, уже через три недели после заражения вирус в организме мужчины стал устойчивым к препарату сотровимабу. Длительная инфекция привела к появлению нового варианта вируса, уклоняющегося от иммунитета.

В течение 613 дней тесты пациента на SARS-CoV-2 оставались положительными. Причиной летального исхода мужчины стал рецидив основного заболевания.