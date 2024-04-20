Если бы была война Ирана с Израилем…

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Утром 19 апреля Израиль нанес ответный ракетный удар по объекту на территории Ирана, а спустя некоторое время агентство Fars сообщило, что в провинции Исфахан этой страны произошли взрывы. Это был ответ Израиля на массированную атаку дронами и ракетами со стороны Ирана, совершенную 13 апреля. А до этого 1 апреля, Израиль нанес воздушный удар по строениям, примыкающим к консульству Ирана в сирийской столице Дамаск. Завершится ли на этом военное противостояние между этими странами? Покажет время.

Однако, судя по информации мировых СМИ, Иран не собирается отвечать на последнюю атаку в Исфахане, и если Израиль посчитает, что он удовлетворен нанесенным противнику уроном, то на этом конфликт можно считать перешедшим в фазу затишья, поскольку ни одна из сторон, как они заявляют, не заинтересована в обострении ситуации.

Насколько это конфликт может затронуть Азербайджан, и каким образом? Ответ на этот вопрос требует более детального рассмотрения. С одной стороны, Азербайджан граничит с Ираном, нас связывает много общего, плюс тесные экономические отношения, несмотря на некоторую напряженность в политических отношениях. А с другой стороны, Азербайджан поддерживает дружеские отношения с Израилем, который находился рядом во время Отечественной 44-дневной войны, в то время как Иран выказывал поддержку Армении. Но тем не менее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у нас один враг – это Армения, а с Ираном мы воевать не собираемся. Однако именно дружба с Израилем не просто играет роль сильного раздражителя для нашего соседа, но и, видимо, воспринимается им не совсем адекватно, поскольку периодически из Ирана в адрес Азербайджана звучат беспочвенные обвинения и угрозы.

А пока на одной чаше весов дружеский Израиль, а на другой агрессивно настроенный Иран. Но самое интересное в том, что наша страна не собирается делать выбор между этими государствами, предпочитая дружить и сотрудничать со всеми внешними партнерами, разделяющими аналогичную позицию. С другой стороны, что нам мешает при этом проанализировать военный потенциал Израиля и Ирана, даже с учетом того, что эти страны вряд ли схлестнутся в наземных боях, поскольку их разделяет более тысячи километров расстояния.

Поскольку фактор большого расстояния практически сводит к нулю прямое столкновение сухопутных войск этих стран, то по потенциалу в плане бронетехники мы пройдемся вкратце. Начнем с Израиля. При численности населения около 9,8 млн человек (по оценке на 2023 год) количество военнослужащих в его действующей армии достигает 170 тысяч человек. Правда, как только начались боевые действия в секторе Газа, в войне с ХАМАСом Израилю удалось в течение двух дней дополнительно мобилизовать до 300 тысяч человек. Объяснением этому служит то, что количество резервистов у него составляет 465 тысяч человек. Причем таковыми считаются и люди, проживающие на момент призыва на территории других стран и имеющие двойное гражданство. Что касается сухопутной армии, то она составляет 140 тысяч солдат.

Если говорить об оснащении боевой техникой, то в арсенале ЦАХАЛ имеется 500 танков (плюс 1,4 тыс в резерве). Танки у Израиля как собственного производства, так и модернизированные на базе американских М48А1 и М48А2С, которые в семидесятые годы были поставлены из США и ФРГ. После модернизации они были названы Магах-1 и Магах-2. Что касается собственного производства, то здесь Израиль с полным правом может похвастать танком Меркава, который представляет собой комбинацию боевого танка и бронетранспортера. Первый серийный танк такой серии появился в 1979 году, но модель постоянно дорабатывалась и в 2023 году у Израиля появилась машина, начиненная собственной современной компьютерной системой, мощной системой управления огнем, системой наблюдения, которые считаются лучшими в мире, поскольку основаны на собственных разработках израильтян.

А какими возможностями обладают Вооруженные силы Ирана? Армию этой страны условно можно разделить на собственно армию, КСИР – Корпус стражей исламской революции и силы сопротивления, известные как «басидж», среди которых КСИР относится к элитным родам войск, выполняющим стратегические разведывательно-диверсионные функции, а «басидж» занимается призывом, пропагандой и подготовкой гражданского населения.

Армия и КСИР имеют собственные сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы и формируются по призывному принципу с 18 лет на срок не многим менее двух лет. Сухопутные силы КСИР насчитывают порядка 100 тысяч военнослужащих, однако не следует обманываться, поскольку по данным справочника Military Balance, составляемого Международным институтом стратегических исследований (IISS), общая численность вооруженных сил Ирана (без учета сил правопорядка) превышает 520 тысяч человек (по состоянию на 2016 г).

Плюс армейский резерв численностью около 350 тыс. человек. И это без учета того, что подготовку в системе «басидж» прошли, по официальным данным, более 12 млн человек, и в течение одного месяца под ружье могут быть поставлены порядка 3 млн ополченцев. А это почти треть населения Израиля. Что касается моторизованной части сухопутных войск, то против 500 + 1400 танков резерва, то есть против израильских Магахов и Меркавов Иран сможет выставить лишь более 1600 не столь модернизированных танков устаревшего типа, поскольку их основу составляют: 480 единиц Т-72С российского производства, около 150 единиц американских М60А1, около 100 британских Chieftain (Чифтен) Mk3 и Mk5, порядка 540 единиц Т-54 и Т-55 и др. Что касается бронетранспортеров, то по тому же принципу оснащенности израильские М113А2 (500 шт), Намер (200 шт), Ахзарит (200 шт), Нагмахон (400 шт) и Накпадон (данных нет) вполне успешно могут противостоять иранским 600 боевым машинам пехоты, собранным на базе российских БМП-1 и БМП-2 и 640 бронетранспортерам БТР-50 и БТР-60.

Безусловно, мы не ставим перед собой задачу анализировать, какая именно страна одержала бы победу, если бы показанные выше силы сошлись в прямом столкновении. По трем причинам. Первую мы обозначили наверху и заключается она в том, что прямое столкновение сухопутных войск этих двух стран невозможно в виду отсутствия между ними общих границ, и чтобы армия одной из государств попала на территорию другой пришлось бы по прямой пройти через Иорданию, Сирию и Ирак, а по очень большой дуге – через Саудовскую Аравию или Турцию. А невозможно, потому как ни одна страна не согласится на транзит.

Имея на вооружении Военно-воздушные силы, ни одна страна не подпустит к своим границам армию вражеского государства, что также исключает прямое боевое столкновение сухопутных сил Израиля и Ирана. И, наконец, другая причина упирается в то, что современные войны ведутся уже не с упором на количество солдат, а с учетом степени модернизации армии.

Таким образом, на первый план в нашем анализе выходит оснащенность вышеназванных армий авиационной техникой, степени развитости ракетно-космической промышленности, оснащенности дронами, и для защиты от этих же средств – средствами радиоэлектронной защиты и противовоздушной обороны. И здесь Израиль, конечно же, превосходит Иран. Обратимся к статистике.

ВВС армии Ирана насчитывают 30 тысяч военнослужащих, включая 12 тысяч человек в войсках ПВО. На вооружении около 330 боевых самолетов, из которых не менее 180 – истребители. В наличии имеется 43 единицы Grumman F-14 Tomcat, 20 единиц Northrop F-5B Freedom Fighter, 24 единицы Chengdu F-7M Airguard, и 36 единиц МиГ-29 разных модификаций и др. Среди боевых машин также 120 транспортных самолетов: 12 единиц Ил-76, около 19 единиц Lockheed C-130 Hercules, и 11 единиц Ан-74ТК-200 и др. Плюс до 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24МК, 64 единицы McDonnell Douglas F-4D/E Phantom II, не менее 10 штурмовиков Су-25К/УБК, 5 патрульных самолетов Lockheed P-3 Orion, и около 150 учебно-тренировочных самолетов вместе с более 30 вертолетами разных типов (включая не менее 2 единиц CH-47 Chinook).

Сила кажется впечатляющей, однако, как видно из названия моделей этих летательных аппаратов, большинство из них – устаревшие. И объяснением этому служит то, что часть вооружений и военной техники Иран получил еще до Исламской революции в 1979 году из США и Великобритании, а в первой половине 1990-х годов стал одним из ведущих покупателей российского вооружения, что и обеспечило ее «мигами», «илюшами» и «сушками». И, кстати, это и объясняет наличие у Ирана 25 единиц российских вертолетов Ми-171, парк которых американцы и другие страны дополнили 50 единицами ударных Bell AH-1J Cobra, 20 тяжелых транспортных Boeing CH-47C Chinook. Всего авиация включает более 200 вертолетов.

Что этому может противопоставить Израиль? 470 боевых современных самолетов, включая истребители F-16 и F-35 – и этим, как говорится, все сказано, поскольку речь идет о боевых машинах совершенно иного поколения, а значит, и возможностей…

Что касается средств противовоздушной обороны обеих стран, то здесь достаточно сказать, что на вооружении ПВО Ирана сухопутных сил – около 180 зенитных установок и подавляющее большинство их составляют средства российского производства: ЗСУ-57-2 и «Шилка», переносные зенитные комплексы «Стрела-3», «Игла-С» несколько сотен зенитных пулеметных установок, пусковые установки китайских ракет малой дальности CSS-8 и др. К этому можно прибавить и сравнительно «свежие» поставки из России С-75 «Двина», С-200 «Ангара», С-300 (поставка 2016 года) и ЗРК «Тор-М1» (поставка по контракту 2005 года).

Знакомые названия, не правда ли? Именно эти средства ПВО Азербайджанской армии успешно ликвидировала в первые дни 44-дневной войны с армянами, используя, кстати, и израильские разведывательно-ударные БПЛА IAI Harop… А у израильтян, следует полагать, помимо харопов, имеется еще много интересных разработок, соответствующих категории суперсовременного оружия…

Рауф Насиров