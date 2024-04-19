«Утечка не моя» — удалось ли «отмыться» Госдепартаменту США?

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Скандал вокруг просочившегося в прессу плана США и ЕС по оказанию военной поддержки Армении продолжает разгораться. В ответ на запрос азербайджанских журналистов пресс-служба Госдепартамента США старательно «отмывается» от скандальной утечки: «Этот документ является чистой дезинформацией, вопросы безопасности не находились на повестке дня. Мы хотели бы обратить ваше внимание на пресс-релиз, который приняли совместно с Европейским Союзом и Арменией по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе. На брюссельском встрече, проведенной совместно с Европейским Союзом и Арменией, внимание было уделено только экономической устойчивости Армении, которая пытается диверсифицировать торговое партнерство и удовлетворить свои гуманитарные потребности, в том числе поддержке продолжающихся реформ в Армении в таких областях, как демократия и верховенство закона».

Госдепартаменту на армянском треке часто приходится выступать с опровержениями. Достаточно вспомнить, как в октябре 2023 г. Politico сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с конгрессменами предупреждал, будто бы Азербайджан готовится «напасть» на Армению, а потом пресс-служба Госдепа уверяла: это фейк, ложь, и вообще на встрече речь шла не об этом. Теперь снова приходится выступать опровержениями, но на сей раз позиции у Госдепартамента куда слабее.

Объявить опубликованный и столь неудобный документ «дезинформацией» проще всего. Но в прессу просочился слишком серьезный документ, чтобы от него можно было бы «отмыться» простым заявлением «я не я и утечка не моя». Особенно если принять во внимание ещё одно крайне неприятное для Вашингтона обстоятельство. То, о чем идёт речь в опубликованном документе, который Госдепартамент объявляет «дезинформацией», не раз обозначалось в открытых источниках и официальных релизах. Активизация военного сотрудничества в Вашингтона и Еревана налицо. С 11 по 20 сентября 2023 года в Армении прошли совместные с США военные учения Eagle Partner 2023. Официально их целью было объявлено повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Но для участия в учениях в Армению прибыли аж два генерала армии США — командир 10-й горнострелковой дивизии генерал-майор Грегори Андерсон и заместитель по оперативной линии начальника штаба сухопутных войск США в Европе и Африке, бригадный генерал Патрик Эллис.

Формально они вместе с американским послом в Армении Кристиной Квин наблюдали за ходом учебных маневров. Ну что обговаривалось за кулисами, можно догадаться. Более того, как раз накануне скандала с просочившимся документом посол США в Армении дала интервью армянской редакции радио «Свобода», где открытым текстом заявила: «США и Армения могут работать вместе в оборонной сфере, и мы также ищем дополнительные пути продолжения этой работы. У нас также будет (военный) советник, который сможет проводит встречи с Министерством обороны Армении, чтобы помочь наращивать потенциал». Комментируя же замечания журналиста, что речь не идёт о поставках оружия и боеприпасов, дипломат указала на проведение «постоянных обсуждений того, что может понадобиться Армении в военной сфере». Проводить те же мероприятия по активизации военного сотрудничества с Азербайджаном США не посчитали нужным. Ждать, пока Армения и Азербайджан подпишут мирный договор или хотя бы Ереван гласно и чётко откажется от территориальных претензий к Азербайджану, тоже не стали.

Наконец, изрядную пищу для размышлений дают и визиты армянских делегации в США и доведённые до встречи, в том числе и в Пентагоне. Как следует из вполне официальных релизов и заявлений для прессы, в их ходе обсуждалось многое из того, что отражено в документе, который теперь Госдепартамент объявляет «чистой дезинформацией». Словом, не тот случай, когда такого рода заявлений может оказаться достаточно. Даже самый беглый анализ официальный хроники на армяно-американском треке не оставляет сомнений: то, что отражено в просочившемся документе, ещё до встречи 5 апреля уже была предметом активных обсуждений между США и Арменией.

Более того, Ереван с самого начала желал обсуждать с Вашингтоном именно военные вопросы, точнее, помощь США в осуществлении своих планов военного реванша, а никак не «продвижение демократии», « верховенство закона» и прочую развесистую клюкву. Причём США, как можно понять хотя бы из интервью посла, такой тематики обсуждений никак не препятствовали и уж точно не торопились посылать Армении ясный и чёткий месседж в стиле «утром деньги – вечером стулья», то есть «утром мирный договор — вечером активизация военного сотрудничества». Трудно поверить, что к 5 апреля Вашингтон вдруг передумал и круто изменил повестку дня. Куда логичнее предположить, что в США уже не могли не реагировать на резкую реакцию Азербайджана. В результате «щекотливые» пункты повестки дня встречи просто решили «спрятать». А когда «спрятать» не удалось, и взрывоопасный во всех смыслах документ утек в прессу, его тут же объявили «дезинформацией». Но не учли, что с той же лёгкостью не получится объявить «дезинформацией» ни совместные учения Армении и США, ни интервью посла, ни по меньшей мере двусмысленные заявления представителей госдепартамента на слушаниях в Конгрессе. Не говоря о том, что попавший в прессу документ полностью укладывается в политическую картину заигрываний Вашингтона с Ереваном. А на таком фоне опровергнуть его будет ой как трудно. Как и убедить азербайджанская аудиторию, будто бы никакого «секретного пакта» не существует в природе.

И уж точно сотрудникам Госдепартамента нелишне было бы принять во внимание ещё одно неприятное обстоятельство. В дипломатии вообще, а тем более в таких ситуациях очень важен кредит доверия. А вот этот кредит доверия у США после серии односторонних встреч, непонятных политических манёвров и т.д. далеко не такой, чтобы им просто верили на слово.

Так что американским дипломатам явно нелишне погуглить, что означает азербайджанская поговорка Örtülü bazar dostluğu pozar.

Нурани