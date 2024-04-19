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Рейтинг Сунака рухнул

Рейтинг Сунака рухнул

Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет.

Это следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos.

«Суммарная удовлетворенность деятельностью Сунака находится сейчас на самом низком уровне с 1978 года», – говорится в сообщении компании.

По данным опроса, только 16% британцев одобряют действия Сунака на посту премьер-министра, в то время как 75% недовольны. В результате его общий рейтинг, представляющий собой разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 59 пунктов, что стало антирекордом. Такое же рекордно низкое значение (-59) было зафиксировано и в 1994 году у премьера Джона Мейджора, сообщает Ipsos.

При этом рейтинг самой правящей Консервативной партии также опустился до рекордно низких с 1978 года 19%.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер пользуется большим одобрением (25%), однако его общий рейтинг составил минус 31 пункт, что также стало антирекордом для политика за четыре года во главе оппозиции. Уровень поддержки самой партии составляет 44%.

Большая часть респондентов (84%) также выразили недовольство тем, как правительство руководит страной, положительную оценку дали только 10% опрошенных. При этом 44% считают, что Стармер лучше справится с обязанностями премьера, в поддержку Сунака по этому вопросу высказались только 22%.

Опрос проводился по телефону среди 1 072 британцев старше 18 лет в период с 3 по 15 апреля.

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