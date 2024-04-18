Буркина-Фасо высылает троих французских дипломатов

183 Просмотров

МИД Буркина-Фасо объявил троих французских дипломатов персонами нон грата «за подрывную деятельность» и обязал их покинуть территорию страны.

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ноту, которую получило посольство Франции в Уагадугу.

«[Дипломаты] объявлены персонами нон грата на территории Буркина-Фасо за ведение подрывной деятельности», – говорится в документе.

Там же указывается, что трое дипломатов должны будут «покинуть территорию Буркина-Фасо в течение ближайших 48 часов». По данным AFP, двое из троих дипломатов были политическими советниками.