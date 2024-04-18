Руководители двух компаний присваивали деньги граждан под предлогом трудоустройства

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В Азербайджане возбуждено уголовное дело против руководителей двух компаний за присвоение денег граждан под предлогом трудоустройства за рубежом.

Информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что по итогам расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре на основании информации, полученной из Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю над потребительским рынком при Минэкономики и от граждан, в отношении руководителей ООО «Recent Group» и «Area Alfa Group» возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что директора указанных юридических лиц Севиндж Асланова и Камиль Джураев, злоупотребив доверием отдельных граждан и дав им ложные обещания о получении рабочих виз и приглашений в Германию, Нидерланды, Словакию и другие страны, а также о решении других вопросов трудоустройства, в течение 2023-2024 годов завладели принадлежащими им средствами.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия с целью установления всех пострадавших и размера ущерба, причиненного по всем указанным фактам.