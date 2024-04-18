США хотят высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса

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Соединенные Штаты рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космического пространства. С таким заявлением выступил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, передает ТАСС.

На вопрос о соперничестве США с Китаем в вопросе освоения Луны Нельсон отметил, что американская лунная программа Artemis, предполагающая высадку астронавтов на южном полюсе естественного спутника Земли, носит цель «понять, как [человек] может существовать в этой неблагоприятной среде, чтобы в дальнейшем отправиться на Марс». При этом он подчеркнул, что «Китай добился выдающихся успехов, особенно в последние 10 лет», но о них «крайне мало известно».

«Мы считаем, что во многом их так называемая мирная космическая программа носит военный характер. И я считаю, что мы соревнуемся», – заявил Нельсон, отметив, что Китай открыто заявляет о планах осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году. «Но эти [сроки] постоянно сдвигаются. На нас возложена задача оказаться там первыми и предпринять исследовательские усилия в мирных целях», – продолжил глава американского космического ведомства.

По утверждению Нельсона, его опасения заключаются в том, что «Китай доберется туда первым и внезапно скажет:

«Теперь эта территория моя, а вы держитесь подальше». При этом он выразил мнение о том, что не считает это «мирным использованием» космического пространства. «Разумеется, нужно избегать пересечений. Но нельзя заявлять о том, что вся эта территория внезапно стала твоей», – утверждал Нельсон, упомянув при этом ситуацию вокруг островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.