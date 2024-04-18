Кадры ухода росмиротворцев из Карабаха |
США разрешили Израилю бомбить Рафах в обмен на ненападение на Иран |
Госдеп недоволен выводом росмиротворцев из Азербайджана |
Израильские гимнастки пропустят турнир в Баку из-за эскалации на Ближнем Востоке |
31 год Башлыбельской трагедии |
В Тбилиси вновь произошли столкновения, есть задержанные (обновлено, фото, видео) |
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне |
Кадыров может стать главой МВД России |
Израиль отложил планируемый на 15 апреля удар по Ирану |
Главное Мир

США хотят высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса

США хотят высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса

Соединенные Штаты рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космического пространства. С таким заявлением выступил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, передает ТАСС.

На вопрос о соперничестве США с Китаем в вопросе освоения Луны Нельсон отметил, что американская лунная программа Artemis, предполагающая высадку астронавтов на южном полюсе естественного спутника Земли, носит цель «понять, как [человек] может существовать в этой неблагоприятной среде, чтобы в дальнейшем отправиться на Марс». При этом он подчеркнул, что «Китай добился выдающихся успехов, особенно в последние 10 лет», но о них «крайне мало известно».

«Мы считаем, что во многом их так называемая мирная космическая программа носит военный характер. И я считаю, что мы соревнуемся», – заявил Нельсон, отметив, что Китай открыто заявляет о планах осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году. «Но эти [сроки] постоянно сдвигаются. На нас возложена задача оказаться там первыми и предпринять исследовательские усилия в мирных целях», – продолжил глава американского космического ведомства.

По утверждению Нельсона, его опасения заключаются в том, что «Китай доберется туда первым и внезапно скажет:

«Теперь эта территория моя, а вы держитесь подальше». При этом он выразил мнение о том, что не считает это «мирным использованием» космического пространства. «Разумеется, нужно избегать пересечений. Но нельзя заявлять о том, что вся эта территория внезапно стала твоей», – утверждал Нельсон, упомянув при этом ситуацию вокруг островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

Теги:
Из этой рубрики
В Чечне палестинцы будут собирать «джихад-машины»
Мир

В Чечне палестинцы будут собирать «джихад-машины»

2024/04/18, 12:51
Politico: Трамп ненавидит Украину и Зеленского
Мир

Politico: Трамп ненавидит Украину и Зеленского

2024/04/18, 12:37
Пашинян заявил, что осознал необходимость "пожертвовать собой"
Мир

Пашинян заявил, что осознал необходимость «пожертвовать собой»

2024/04/18, 11:02
Страны G7 намерены мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие
Мир

Страны G7 намерены мешать Ирану производить, приобретать и передавать оружие

2024/04/18, 11:00
Буданов: В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы в Москве
Мир

Буданов: В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы в Москве

2024/04/18, 10:20
РосСМИ: Кадыров может стать министром в России
Мир

РосСМИ: Кадыров может стать министром в России

2024/04/18, 10:17
США хотят высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса
Мир

США хотят высадиться на Луну раньше Китая из опасений милитаризации космоса

2024/04/18, 10:08
В Кыргызстане перестал открываться TikTok
Мир

В Кыргызстане перестал открываться TikTok

2024/04/18, 09:57
Вдова Навального – в сотне влиятельных людей по версии Time
Мир

Вдова Навального – в сотне влиятельных людей по версии Time

2024/04/18, 00:45