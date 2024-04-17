Самой населенной в мире страной является Индия

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Индия лидирует в мире по численности населения, которое сейчас оценивается в 1,442 млрд человек. На втором месте Китай с 1,425 млрд жителей, сообщил в своем докладе Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).

Рост индийского населения фонд связывает с улучшением социально-экономической ситуации в стране и снижением уровня материнской смертности. По оценкам UNFPA, в 1990 г. на Индию приходилось 26% случаев материнской смертности в мире, а к 2020 г. этот показатель снизился до 8%. Исследователи объясняют такой прогресс «улучшением доступа к качественным услугам по охране материнского здоровья».

Согласно информации в докладе, 26% населения Индии в настоящее время составляет молодежь в возрасте 10-24 лет, при этом ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, родившихся в 2023 году, оценивается в 71 год, а для женщин – 74 года.

По данным последней переписи населения, которая проводилась в 2011 году, число жителей Индии составляло 1,21 млрд.

Население Китая, по расчетам ООН, достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и начало снижаться. Число жителей Индии сравнялось по численности с материковой частью Китая к концу апреля 2023 года. Эксперты прогнозировали, что численность населения Китая может упасть ниже 1 млрд человек до конца этого века. Население Индии, наоборот, как ожидается, продолжит расти в следующие несколько десятилетий.