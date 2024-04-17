Протестующие в Тбилиси требуют встречи с Кобахидзе (обновлено, фото, видео) |
Кадыров может стать главой МВД России |
Израиль отложил планируемый на 15 апреля удар по Ирану |
Грязная игра иранского агитпропа против Азербайджана |
Жители села в Исмаиллинском районе в страхе покидают свои дома из-за оползня (фото) |
Иран готовится к ответному удару Израиля |
Россия поставила в Азербайджан зараженную курятину |
Марков: Необходимость в росмиротворцах отпала |
У НАТО достаточно систем ПВО для передачи Украине, заявил Столтенберг |
Главное Мир

Самой населенной в мире страной является Индия

Самой населенной в мире страной является Индия

Индия лидирует в мире по численности населения, которое сейчас оценивается в 1,442 млрд человек. На втором месте Китай с 1,425 млрд жителей, сообщил в своем докладе Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).

Рост индийского населения фонд связывает с улучшением социально-экономической ситуации в стране и снижением уровня материнской смертности. По оценкам UNFPA, в 1990 г. на Индию приходилось 26% случаев материнской смертности в мире, а к 2020 г. этот показатель снизился до 8%. Исследователи объясняют такой прогресс «улучшением доступа к качественным услугам по охране материнского здоровья».

Согласно информации в докладе, 26% населения Индии в настоящее время составляет молодежь в возрасте 10-24 лет, при этом ожидаемая продолжительность жизни для мужчин, родившихся в 2023 году, оценивается в 71 год, а для женщин – 74 года.

По данным последней переписи населения, которая проводилась в 2011 году, число жителей Индии составляло 1,21 млрд.

Население Китая, по расчетам ООН, достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и начало снижаться. Число жителей Индии сравнялось по численности с материковой частью Китая к концу апреля 2023 года. Эксперты прогнозировали, что численность населения Китая может упасть ниже 1 млрд человек до конца этого века. Население Индии, наоборот, как ожидается, продолжит расти в следующие несколько десятилетий.

Теги:
Из этой рубрики
Глава ЕП выступила в поддержку ужесточения антииранских санкций
Мир

Глава ЕП выступила в поддержку ужесточения антииранских санкций

2024/04/17, 23:34
Протестующие в Тбилиси требуют встречи с Кобахидзе (обновлено, фото, видео)
Мир

Протестующие в Тбилиси требуют встречи с Кобахидзе (обновлено, фото, видео)

2024/04/17, 23:26
Кадыров может стать главой МВД России
Мир

Кадыров может стать главой МВД России

2024/04/17, 22:49
Израиль отложил планируемый на 15 апреля удар по Ирану
Мир

Израиль отложил планируемый на 15 апреля удар по Ирану

2024/04/17, 22:11
650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину
Мир

650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину

2024/04/17, 21:45
Юго-запад Японии мощно тряхнуло
Мир

Юго-запад Японии мощно тряхнуло

2024/04/17, 21:13
Иран готовится к ответному удару Израиля
Мир

Иран готовится к ответному удару Израиля

2024/04/17, 21:10
Самой населенной в мире страной является Индия
Мир

Самой населенной в мире страной является Индия

2024/04/17, 20:46
ЕС предоставит Армении 10 млн евро
Мир

ЕС предоставит Армении 10 млн евро

2024/04/17, 19:14