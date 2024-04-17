CША объявили о планах увеличить свою «поддержку» Армении

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USAID предоставит Еревану 33 миллиона долларов «в поддержку народа» Армении, чтобы помочь «людям, перемещенным в результате недавних военных действий, укрепить энергетический сектор, решить проблемы продовольственной безопасности, способствовать экономической стабильности, цифровому управлению и региональной интеграции, а также защитить права человека».

Отмечается, что соответствующее решение было принято Агентством международного развития и Международной финансовой корпорацией развития в поддержку Армении во время встречи высокого уровня Евросоюз-США-Армения 5 апреля в Брюсселе.

На той же встрече, как уже писал Minval, США и Евросоюз обязались подготовить новую доктрину для вооруженных сил Армении.