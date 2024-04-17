США и Евросоюз обязались подготовить новую доктрину для вооруженных сил Армении: раскрыты детали

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США и Евросоюз обязались подготовить новую доктрину для вооруженных сил Армении и реформировать ее армию. Соответствующие обсуждения состоялись 5 апреля в Брюсселе встречи в формате Армения — ЕС — США. Об этом сообщило издание «Калибер».

Итак, согласно сообщениям СМИ:

— Соединенные Штаты предоставят Еревану экспертную поддержку для проведения Обзора стратегической обороны и разработки новой военной доктрины Армении.

— Двустороннее военное сотрудничество будет согласовано с сотрудничеством Армении с НАТО в реализации целей партнерства в рамках процесса планирования и изучения (PARP) и Концепции оперативных возможностей (OCC).

— Соединенные Штаты окажут необходимую помощь для значительного развития военного и оборонного потенциала Армении и укрепления пограничного контроля и безопасности границ, уделяя особое внимание границе с Ираном.

— Соединенные Штаты направят в Армению аналитические группы для проведения на месте оценки военно-воздушных сил и возможностей ПВО с учетом интеграции Армении в Объединенную систему ПВО ОДКБ.

— Соединенные Штаты предоставят Армении средства по программе «Иностранное военное финансирование» (FMF), чтобы облегчить ей доступ к передовой военной технике и новейшим технологиям.

— Вооруженные силы США будут участвовать в совместных военных учениях и тренировках с вооруженными силами Армении для обеспечения оперативной совместимости.

— Соединенные Штаты будут укреплять обороноспособность Армении с помощью программы «Международное военное образование и тренировка» (IMET).

— Соединенные Штаты будут работать над ускорением широкого применения технологии GPS на всей территории Армении.

— Европейский Союз примет пакет помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) в поддержку Вооруженных сил Армении. Этот пакет направлен на укрепление национальной безопасности, стабильности и устойчивости Армении в оборонном секторе. Он также повысит операционную эффективность, ускорит соответствие стандартам ЕС и НАТО, а также обеспечит оперативную совместимость Вооруженных сил Армении. Пакет помощи также нацелен на укрепление потенциала Вооруженных сил Армении для участия в операциях и миссиях в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP).

— ЕС и Армения будут регулярно проводить консультации по вопросам обороны и безопасности.

— Европейский Союз выражает поддержку решению правительства Армении о выводе войск Пограничной службы ФСБ РФ из международного аэропорта «Звартноц», с армяно-иранской границы и всех других международных пограничных пунктов.

— ЕС и Армения рассмотрели статус военных объектов Российской Федерации в Армении, учитывая текущее соглашение, предусматривающее их присутствие до 2044 года.

— ЕС и Армения обсудили необходимость снижения зависимости Еревана от российской военной техники и технологий, а также уменьшения зависимости от предоставляемого Россией военного образования и подготовки.

— ЕС и Армения будут сотрудничать, чтобы обеспечить долгосрочное присутствие миссии ЕС в Армении (EUMA) и расширить ее функции за счет значительного увеличения персонала.

— ЕС окажет Армении помощь в создании оборонной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, включая инженерные укрепления.

— ЕС и Армения будут сотрудничать по вопросам пограничной безопасности и контроля через пограничные войска Службы национальной безопасности Армении и Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

— Страны-члены ЕС и США предложат помощь в обучении персонала и оснащении недавно созданной Службы внешней разведки Армении, а также повысят потенциал и расширят возможности обучения Службы государственной охраны.

— Будет запущен кибер-диалог ЕС-Армения для укрепления стратегического потенциала Команды оперативного реагирования на компьютерные инциденты (CERT) и Группы компьютерной безопасности и реагирования на инциденты (CSIRT) Армении.

— Соединенные Штаты и Европейский Союз будут помогать Армении в рамках Программы деактивации атомных электростанций (DNPP) в демонтаже Мецаморской атомной электростанции (МАЭС). После деактивации «Мецамора» будет предоставлено финансирование для разработки новых АЭС.

— США и Европейский союз создадут совместную военную и оборонную целевую группу для координации реализации программы устойчивости обороны и безопасности Армении.