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Фонд Сороса выгоняют из Кыргызстана

Фонд Сороса выгоняют из Кыргызстана

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, появившийся в Кыргызстане в 1993 году, прекратит свою работу в стране из-за нового закона о некоммерческих организациях. Об этом сообщается на сайте фонда.

В фонде заявили, что новый закон устанавливает «несоразмерные и излишние» ограничения для организаций, финансируемых из-за рубежа.

В фонде подчеркнули, что за 30 лет организация выделила более 115 миллионов долларов на различные проекты в Кыргызстане, работая как с правительством, так и с гражданским обществом. Проекты касались образования, здравоохранения, цифровых технологий, реформы уголовной юстиции и системы юридической помощи.

«Теперь на подобную благонамеренную деятельность в интересах страны будет навешиваться несправедливый ярлык «иностранных представителей», – подчеркивается в сообщении.

В организации подчеркнули, что фонд управляется гражданами Кыргызстана, но получает финансирование из-за рубежа, поэтому «неизбежно подвергнется новым законодательным ограничениям».

В организации также раскритиковали «крайне расплывчатое» описание понятия «политическая деятельность» в законе, заявив, что это ведет к «негативным последствиям или непредвиденным рискам как для фонда, так и его партнеров».

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