Мирзиеев принял Байрамова: что известно (фото) |
Азербайджан и Кыргызстан подпишут более десяти договоров и соглашений |
Зеленский требует от Запада такой же защиты, как у Израиля |
Нетаньяху велел наметить цели в Иране для удара |
Галант пообещал Остину ответить на удар Ирана |
В Армении опровергли слухи о переговорах по нелегалам из Британии (обновлено) |
Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана и пока не будет выдвигаться в Рафах |
Украина получит сотни канадских дронов |
В Париже заговорили о необходимости ядерного удара по Ирану |
Главное Политика

Швейцария отмалчивается о возможном переносе дискуссий по Южному Кавказу

Швейцария отмалчивается о возможном переносе дискуссий по Южному Кавказу

Министерство иностранных дел Швейцарии избежало прямого ответа на вопрос РИА Новости о возможности переноса женевских дискуссий по Южному Кавказу в другую страну.

Ведомство заявило, что готово обеспечить проведение таких мероприятий как в Женеве, так и в других локациях в пределах Швейцарии.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что Москва рассматривает перенос женевских дискуссий в другую страну, поскольку Швейцария теряет доверие как нейтральный посредник. Она уточнила, что несколько стран уже выразили готовность предоставить площадку для проведения регулярных заседаний.

«Швейцария настаивает на том, что только через диалог можно достичь долгосрочного урегулирования споров. Мы открыты для проведения дискуссий в Женеве или любом другом месте в пределах страны, чтобы обеспечить наилучшие условия для всех делегаций», – сообщили в пресс-службе швейцарского МИД.

Женевские дискуссии по Южному Кавказу являются международной платформой, направленной на обеспечение стабильности в регионе и поддержание прямого диалога между непризнанными Абхазией, Южной Осетией и Грузией.

Теги:
Из этой рубрики
Швейцария отмалчивается о возможном переносе дискуссий по Южному Кавказу
Политика

Швейцария отмалчивается о возможном переносе дискуссий по Южному Кавказу

2024/04/15, 22:02
Мирзиеев принял Байрамова: что известно (фото)
Политика

Мирзиеев принял Байрамова: что известно (фото)

2024/04/15, 21:37
Азербайджан и Кыргызстан подпишут более десяти договоров и соглашений
Политика

Азербайджан и Кыргызстан подпишут более десяти договоров и соглашений

2024/04/15, 21:25
Daily Mail: Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов
Политика

Daily Mail: Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов

2024/04/15, 19:09
Почему Токаев сорвался в Армению
Политика

Почему Токаев сорвался в Армению

2024/04/15, 16:54
Кирби: США не ищут конфликта с Ираном
Политика

Кирби: США не ищут конфликта с Ираном

2024/04/15, 16:32
Брюссельская встреча как элемент доктрины Восточного партнерства
Политика

Брюссельская встреча как элемент доктрины Восточного партнерства

2024/04/15, 14:38
Насер Канани анонсировал скорое открытие посольства Азербайджана в Иране
Политика

Насер Канани анонсировал скорое открытие посольства Азербайджана в Иране

2024/04/15, 14:24
Затулин: Поводов для присутствия росмиротворцев в Карабахе стало меньше
Политика

Затулин: Поводов для присутствия росмиротворцев в Карабахе стало меньше

2024/04/15, 14:04