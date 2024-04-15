Швейцария отмалчивается о возможном переносе дискуссий по Южному Кавказу

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Министерство иностранных дел Швейцарии избежало прямого ответа на вопрос РИА Новости о возможности переноса женевских дискуссий по Южному Кавказу в другую страну.

Ведомство заявило, что готово обеспечить проведение таких мероприятий как в Женеве, так и в других локациях в пределах Швейцарии.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что Москва рассматривает перенос женевских дискуссий в другую страну, поскольку Швейцария теряет доверие как нейтральный посредник. Она уточнила, что несколько стран уже выразили готовность предоставить площадку для проведения регулярных заседаний.

«Швейцария настаивает на том, что только через диалог можно достичь долгосрочного урегулирования споров. Мы открыты для проведения дискуссий в Женеве или любом другом месте в пределах страны, чтобы обеспечить наилучшие условия для всех делегаций», – сообщили в пресс-службе швейцарского МИД.

Женевские дискуссии по Южному Кавказу являются международной платформой, направленной на обеспечение стабильности в регионе и поддержание прямого диалога между непризнанными Абхазией, Южной Осетией и Грузией.