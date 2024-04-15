Явор Куюмджиев: Роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы огромная

365 Просмотров

На протяжении последних лет Балканский регион превратился в одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана, при этом Баку также важен для отмеченного региона. Наша страна играет незаменимую роль в обеспечении энергетической безопасности стран Балканского региона. Трансадриатический газопровод, транспортирующий азербайджанский природный газ в Европу и являющийся частью Южного газового коридора, проходит через Грецию и Албанию. Напомним, что в 2022 году был сдан в эксплуатацию интерконнектор Греция-Болгария и азербайджанский газ поступил на Балканы. Сегодня отношения Азербайджана с балканскими странами динамично развиваются, в том числе активно развивается сотрудничество с Болгарией, являющейся частью этого региона.

Об основных сферах данного сотрудничества в эксклюзивном интервью Minval.az рассказал болгарский политик, бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев.

– Как вы в целом оцениваете политические и экономические связи между Азербайджаном и Болгарией? Как бы вы охарактеризовали значение Баку для Софии и наоборот?

– Как политические, так и экономические отношения между нашими странами находятся на достаточно высоком уровне, их также можно охарактеризовать как дружественные. Президент Алиев недавно посетил Болгарию в связи с введением в эксплуатацию газового интерконнектора с Сербией, а в марте делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым посетила Баку. Азербайджан является главным поставщиком природного газа для Болгарии, а это нам позволяет диверсифицировать поставки.

С другой стороны, товарооборот между нашими странами имеет все перспективы для расширения.

По итогам января текущего года товарооборот между Азербайджаном и Болгарией вырос в 14,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, превысив 61,6 миллионов долларов США. В январе из Азербайджана в Болгарию была экспортирована продукция стоимостью 58,6 миллионов долларов США – в 33,9 раза больше, чем в январе 2023 года. Импорт из Болгарии в Азербайджан, увеличившись на 20%, составил 2,97 миллионов долларов США.

В 2022 году Болгария стала 28-м внешнеторговым партнером Азербайджана – торговый оборот между двумя странами составил 325 миллионов долларов США. Наряду с наличием больших перспектив для углубления и расширения сотрудничества в ряде областей, присутствие такого желания у обеих сторон дает основание смотреть в будущее с оптимизмом. София заинтересована в сотрудничестве с Баку в области культуры, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной сфере.

– Каковы перспективы углубления отношений между нашими странами?

– Достаточно большие, и сюда относится прежде всего углубление торговых связей между Баку и Софией. Болгарский экспорт состоит прежде всего из фармацевтических и косметических продуктов, а ведь у нас ещё много иного интересного. Я уверен, что и в Азербайджане есть много интересных товаров, кроме нефти и газа, которые могут заинтересовать болгарских инвесторов. Кроме того, взаимные инвестиции между нашими странами находятся на очень низком уровне. Нужно больше работать и информировать друг друга о возможностях.

– Как вы оцениваете роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы? Как София намерена участвовать в этом процессе?

– Роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы огромная. Причем данная роль охватывает не только сферу поставки газа, но и сферу переработки углеводородов. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) недавно открыла свое представительство в Софии, и я уверен, что скоро откроются новые перспективы развития.

В 2013 году был подписан документ об экспорте азербайджанского газа в Болгарию на протяжении 25 лет. Азербайджанский газ начал поставляться в Болгарию с 2020 года, и это стало значительным вкладом в энергетическую безопасность нашей страны.

Болгария является очень важной страной на пути азербайджанского газа в Европу. Я уже говорил о газовой связи с Сербией, но, кроме того, мы ввели в эксплуатацию и подобную связь с Грецией. Теперь работаем над расширением газовой связи с Румынией. Таким образом, азербайджанский газ уже возможно поставлять во многие страны Европы. «Южный газовый коридор» и Трансадриатический газопровод, который является его частью, в очередной раз доказали свою значимость в условиях энергетического кризиса и сыграли решающую роль в бесперебойных поставках природного газа европейским потребителям.

– Какие крупные бизнес-проекты ожидаются между нашими странами? В каких сферах вы видите потенциал сотрудничества?

– Большой интерес представляет идея о строительстве линии электропередачи между Азербайджаном и Болгарии. Себестоимость электричества в Баку очень низкая по сравнению с рыночными ценами в ЕС и электроэнергия может быть конкурентноспособной.

В настоящее время ряд болгарских компаний реализует инвестиционные проекты в Азербайджане. Болгарские компании проявляют интерес, прежде всего, к промышленному и нефтехимическому секторам. Болгария, в свою очередь, заинтересована в азербайджанских инвестициях в энергетические и инфраструктурные проекты.

Кроме того, Азербайджан и Болгария придают большое значение развитию двусторонних экономических отношений в ненефтяном секторе и уделяют особое внимание развитию сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, ИКТ, сельского хозяйства и туризма.

– Как обстоят дела с привлечением болгарских компаний к процессу восстановления наших освобожденных территорий?

– Строительство у нас развито на очень высоком уровне – есть компании, которые строят дороги, здания, есть и такие, которые занимаются специализированным строительством. Я думаю, что привлечение болгарских компаний к процессу восстановления освобожденных территорий Азербайджана может быть интересной сферой сотрудничества между нашими странами.

– Болгария заинтересована в железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Как вы оцениваете перспективы участия Болгарии в этом проекте, в сфере транспорта с Азербайджаном в целом?

– Для нас этот проект слишком далёк, так как он связывает Азербайджан с Турцией. Да, может быть, транспорт товаров между нашими странами станет легче, но для нас более важным является паромная переправа между Болгарией и Грузией, так как уже много лет работают линии Варна – Поти – Варна и Бургас – Батуми – Бургас. А Азербайджан находится рядом с Грузией.

Транспорт является еще одним приоритетным направлением для сотрудничества между нашими странами. Азербайджан и Болгария вошли в число стран – основателей транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) в 1998 году.

Большую важность также представляет Средний коридор, который является частью международного транспортного коридора Восток-Запад. Этот маршрут пролегает от тихоокеанского побережья Китая в Европу через Каспийское море и Азербайджан. В сложившейся геополитической ситуации растут объемы грузоперевозок по этому маршруту. В этой связи совместные усилия Азербайджана и Болгарии по продвижению части этих грузов через территории наших стран являются взаимовыгодными.

– Каковы возможности для азербайджанских инвесторов работать в Болгарии?

– Уровень инвестиций между нашими странами исключительно низкий, хотя, я думаю, существуют значимые возможности развития. Но у нас есть одно большое преимущество – мы члены ЕС, поэтому все товары, произведённые в Болгарии, имеют беспрепятственный доступ к самому большому рынку в мире. Кроме того, у нас очень стремительно развивается возобновляемая энергетика и это тоже может быть хорошей альтернативой для инвестиций. Болгария имеет большой потенциал и инвестиционные возможности в области возобновляемых источников энергии – солнечной и водной.

Наши строительные компании строят железные дороги, автомагистрали, стадионы, имеют достаточный опыт строительства крупных и сложных объектов. Также мы можем обсудить пути сотрудничества в сфере информационных технологий, программирования и разработки новых продуктов.

Помимо сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, Болгария имеет хороший потенциал в сельском хозяйстве, информационных технологиях, лесном хозяйстве, строительстве, машиностроении и других сферах. Болгария, с подоходным налогом всего в 10%, может стать дверью на широкий и открытый европейский рынок для азербайджанских компаний. Наша страна имеет благодатную почву для инвестиций.

Ясмин Мамедова