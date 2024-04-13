Бывший президент Польши попал в больницу

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Бывший президент Польши Лех Валенса второй раз за четыре месяца попал в больницу, о чем говорится на его странице в Facebook.

Валенса опубликовал фотографию на больничной кровати и подписал ее: «Меня снова сразило».

Экс-президент не уточнил, находится ли он на плановой госпитализации или лег в больницу по другой причине, сообщает RMF24.

В начале декабря 2023 года политик попал в больницу после заражения коронавирусом. Валенса опубликовал в соцсетях снимок из медицинского учреждения и написал: «Меня поразил COVID».

Пост президента Польши политик занимал в 1990–1995 годах.