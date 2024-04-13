Какао может возрасти в цене

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Ведущие организации производителей какао-бобов в Кот-д’Ивуаре, крупнейшем поставщике этой продукции в мире, – Le Synap CI и l’Anaproci – потребовали от властей увеличения закупочных цен, сообщила радиостанция RFI.

На днях министерство сельского хозяйства, развития сельских районов и продовольствия Кот-д’Ивуара установило закупочные цены на какао-бобы в 1,5 тыс. западноафриканских франков ($2,5) за кг. Организации производителей считают, что эти цены не дают крестьянам возможности создать достаточный запас прочности на случай гибели урожая. По словам главы l’Anaproci Коффи Канга, цены должны быть повышены до 2,5 тыс. западноафриканских франков ($4) за кг.

Их поддержали политические партии. Например, представитель Демократической партии Кот-д’Ивуара Симон Дохо заявил, что «свыше 80% наших производителей какао-бобов живут за чертой бедности, в то время как страна поставляет 40% какао-бобов в мире».

Примеру Кот-д’Ивуара следует Гана – второй по значению экспортер какао-бобов в мире (соответственно 2,2 млн тонн в год и 822 тыс. тонн). На днях президент Ганы Нана Акуфо-Аддо распорядился увеличить закупочные цены на 58,2% с 20928 седи ($1560) за тонну до 33120 ($2460) за тонну до конца сезона 2023-2024 годов. На Гану приходится 15% мирового производства какао-бобов.