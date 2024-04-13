Минобороны Ирана сделало экстренное заявление |
Иран наносит удары по Израилю. Хроника |
Нетаньяху выступил с экстренным обращением |
Байден прервал свой выходной и вернулся в Белый дом |
По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
Главное Мир

Какао может возрасти в цене

Какао может возрасти в цене

Ведущие организации производителей какао-бобов в Кот-д’Ивуаре, крупнейшем поставщике этой продукции в мире, – Le Synap CI и l’Anaproci – потребовали от властей увеличения закупочных цен, сообщила радиостанция RFI.

На днях министерство сельского хозяйства, развития сельских районов и продовольствия Кот-д’Ивуара установило закупочные цены на какао-бобы в 1,5 тыс. западноафриканских франков ($2,5) за кг. Организации производителей считают, что эти цены не дают крестьянам возможности создать достаточный запас прочности на случай гибели урожая. По словам главы l’Anaproci Коффи Канга, цены должны быть повышены до 2,5 тыс. западноафриканских франков ($4) за кг.

Их поддержали политические партии. Например, представитель Демократической партии Кот-д’Ивуара Симон Дохо заявил, что «свыше 80% наших производителей какао-бобов живут за чертой бедности, в то время как страна поставляет 40% какао-бобов в мире».

Примеру Кот-д’Ивуара следует Гана – второй по значению экспортер какао-бобов в мире (соответственно 2,2 млн тонн в год и 822 тыс. тонн). На днях президент Ганы Нана Акуфо-Аддо распорядился увеличить закупочные цены на 58,2% с 20928 седи ($1560) за тонну до 33120 ($2460) за тонну до конца сезона 2023-2024 годов. На Гану приходится 15% мирового производства какао-бобов.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны Ирана сделало экстренное заявление
Мир

Минобороны Ирана сделало экстренное заявление

2024/04/14, 00:05
Нетаньяху выступил с экстренным обращением
Мир

Нетаньяху выступил с экстренным обращением

2024/04/13, 23:55
Стрельба, погибший и раненые в Стамбуле 
Мир

Стрельба, погибший и раненые в Стамбуле 

2024/04/13, 23:44
Иран закрыл воздушное пространство
Мир

Иран закрыл воздушное пространство

2024/04/13, 23:32
Иранские хакеры массово отключают свет на израильской территории
Мир

Иранские хакеры массово отключают свет на израильской территории

2024/04/13, 23:28
Иордания закрывает свое воздушное пространство
Мир

Иордания закрывает свое воздушное пространство

2024/04/13, 23:21
Галант: Израиль следит за «планируемой атакой» Ирана
Мир

Галант: Израиль следит за «планируемой атакой» Ирана

2024/04/13, 23:15
Экс-министру финансов Греции запрещено участвовать в политической деятельности в ФРГ
Мир

Экс-министру финансов Греции запрещено участвовать в политической деятельности в ФРГ

2024/04/13, 23:00
В Израиле отменяют занятия в образовательных учреждениях
Мир

В Израиле отменяют занятия в образовательных учреждениях

2024/04/13, 22:59