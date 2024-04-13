Представитель ЕС поблагодарила Хикмета Гаджиева за его обзор текущих проблем

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Председатель комитета по политике и безопасности Европейского Союза Дельфин Пронк заявила, что настало время предпринять конкретные шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Об этом Пронк написала в соцсети Х.

Она поблагодарила помощника президента Азербайджана – заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева «за экскурс по актуальным вызовам» и добавила, что ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия.

Пронк также сказала, что Евросоюз является самым большим сторонником Азербайджана в деле разминирования.

Ранее Хикмет Гаджиев принял участие в дискуссии с Комитетом по политике и безопасности ЕС, который представлен на уровне постоянных представителей/послов стран-членов ЕС.