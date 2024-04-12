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В Антальи кабинка фуникулера упала в ущелье, есть раненые

В Антальи кабинка фуникулера упала в ущелье, есть раненые

Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщило в пятницу агентство IHA.

Инцидент произошел на фуникулере, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.

«По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких раненых», – сообщило агентство.

На место прибыли многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Кабинки «зависли» на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить, отмечает агентство.

Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.

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