Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону |
Politico раскрыла двуличие Макрона |
Иран неожиданно «дал задний ход» |
Пашинян выразил недовольство Объединенной системой ПВО с Россией |
Турция передала Украине и России свой мирный договор: основные пункты |
Трамп в ранге президента попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров |
Число погибших в Газе достигло 33545 человек |
ЕС хочет работать с Баку и Ереваном над мирным соглашением |
Силовики задержали президента ФК «Иреван» |
Главное Мир

Киев и Рига подписали двустороннее соглашение о безопасности

Киев и Рига подписали двустороннее соглашение о безопасности

Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

В документе закрепляется, что Рига будет оказывать Киеву ежегодную военную помощь в размере 0,25% ВВП, сообщил в четверг, 11 апреля, Зеленский, прибывший ранее в тот же день в Литву для участия в саммите Триморья – неформального объединения стран Центральной и Восточной Европы от Балтики до Адриатики и Черного моря.

«Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО», – указал Зеленский далее.

Только в текущем году Рига передаст Киеву военную помощь на 112 млн евро и будет помогать с восстановлением и восстановлением, защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью, заявил украинский президент.

По его словам, речь идет о конкретных и прогнозируемых действиях, в которых нуждается борющаяся за свободу и независимость Украина.

Теги:
Из этой рубрики
Глава МВД Эстонии предложил признать РПЦ террористической
Мир

Глава МВД Эстонии предложил признать РПЦ террористической

2024/04/12, 10:24
Киев и Рига подписали двустороннее соглашение о безопасности
Мир

Киев и Рига подписали двустороннее соглашение о безопасности

2024/04/12, 10:18
Во Вьетнаме приговорили к смертной казни миллиардершу
Мир

Во Вьетнаме приговорили к смертной казни миллиардершу

2024/04/12, 10:12
Латвия выдворит 24 гражданина России за незнание языка
Мир

Латвия выдворит 24 гражданина России за незнание языка

2024/04/12, 09:56
Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону
Мир

Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону

2024/04/12, 09:53
Apple начала блокировать Telegram
Мир

Apple начала блокировать Telegram

2024/04/11, 23:56
Вучич о шантаже Макрона
Мир

Вучич о шантаже Макрона

2024/04/11, 23:45
Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной
Мир

Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной

2024/04/11, 23:23
Путин: При необходимости обращусь к Лукашенко по украинскому урегулированию
Мир

Путин: При необходимости обращусь к Лукашенко по украинскому урегулированию

2024/04/11, 23:00