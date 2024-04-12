Киев и Рига подписали двустороннее соглашение о безопасности

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Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

В документе закрепляется, что Рига будет оказывать Киеву ежегодную военную помощь в размере 0,25% ВВП, сообщил в четверг, 11 апреля, Зеленский, прибывший ранее в тот же день в Литву для участия в саммите Триморья – неформального объединения стран Центральной и Восточной Европы от Балтики до Адриатики и Черного моря.

«Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО», – указал Зеленский далее.

Только в текущем году Рига передаст Киеву военную помощь на 112 млн евро и будет помогать с восстановлением и восстановлением, защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью, заявил украинский президент.

По его словам, речь идет о конкретных и прогнозируемых действиях, в которых нуждается борющаяся за свободу и независимость Украина.