Пашинян выразил недовольство Объединенной системой ПВО с Россией

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что объединенная система ПВО Армении и России не сработала в нужный момент.

В ходе выступления в парламенте Пашинян в ответ на упреки оппозиции в том, что власти испортили отношения с РФ, сказал, что договоренности в сфере безопасности не сработали.

«Вы знаете, что по закону система ПВО должна была быть задействована по приказу армянской стороны. В нужный момент мы приказали, но система ПВО не включилась. И таких историй множество», – цитирует его ереванский «Спутник».

Пашинян считает, что если действующие власти не смогли нужным образом выстроить отношения с Россией, то оппозиция в период нахождения у власти сама могла сделать это.