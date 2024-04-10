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Пашинян: «Мы не совершали ошибок в отношениях с Россией»»

Пашинян: "Мы не совершали ошибок в отношениях с Россией""

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Ереван не допустил ошибок в отношениях с Москвой. Трансляция выступления в парламенте ведется на странице политика в Facebook.

В то же время премьер признал, что отношения двух государств переживают не лучшие времена, однако подчеркнул, что их значение для государственности, суверенитета, безопасности и экономики Армении трудно переоценить.

«Мы действительно не сделали ни одного неверного шага в наших отношениях с Россией. Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств», — подчеркнул Пашинян.

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