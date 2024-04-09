Глава МИД Великобритании встретится с Трампом, чтобы обсудить Украину и Газу

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится с бывшим президентом Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы обсудить Украину и Газу.

Встреча, о которой объявило Министерство иностранных дел Великобритании, считается первой встречей президента Трампа с высокопоставленным британским министром с момента его ухода с поста президента. Она состоится в преддверии визита лорда Кэмерона в Вашингтон, где он намерен заручиться поддержкой США в финансировании Украины в условиях войны с Россией.

«В преддверии своего визита в Вашингтон министр иностранных дел встретится сегодня во Флориде с бывшим президентом Трампом. Это стандартная практика, когда министры встречаются с кандидатами от оппозиции в рамках своей обычной международной деятельности», – заявил представитель Министерства иностранных дел, сообщают многочисленные СМИ.