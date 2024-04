Посол: Трускавец – ведущее направление для азербайджанских туристов в Украине

Трускавец является ведущим туристическим направлением для азербайджанцев в Украине.

Об этом посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев написал в соцсети Х.

«Во время встречи с мэром города Трускавец Андреем Кульчинским обсудили туристический потенциал между Азербайджаном и этим известным украинским курортом. Обменялись мнениями о сотрудничестве между Трускавцом и его городом-побратимом Губой. Трускавец является ведущим туристическим направлением для азербайджанцев в Украине», – отметил он.

Discussed tourism potential between Azerbaijan and famous Ukrainian resort Truskavets during the meeting with City Mayor Andriy Kulchinskyy. Exchanged on cooperation between Truskavets and its sister city of Guba. Truskavets is leading tourist destination for Azerbaijanis in 🇺🇦. pic.twitter.com/4FR2lvCoA6

— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) April 8, 2024