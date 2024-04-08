ГУР: Российский ракетный корабль получил повреждения во время пожара (видео)

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Российский ракетный корабль «Серпухов» получил повреждения во время пожара. На восстановление боеспособности уйдет много времени. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в ГУР, ракетный корабль «Серпухов» вчера, 7 апреля, был выведен из строя в результате пожара.

В разведке уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

«Восстановление боеспособности «Серпухова» потребует длительного времени», – отметили в ГУР.