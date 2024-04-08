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Пашинян: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга

Пашинян: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности ЕС Дельфин Пронк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства Армении.

Собеседники обсудили происходящие в регионе развития и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Пашинян подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в результате встреч, состоявшихся в Праге 6 октября 2022 года, в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года и в Гранаде 5 октября 2023 года. Согласно этим договоренностям, на основании Алма-Атинской декларации 1991 года Республика Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга.

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