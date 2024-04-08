Хаменеи помиловал четырех граждан, шпионивших в пользу США

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Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о помиловании четырех граждан, осужденных в исламской республике за шпионаж в пользу правительства Соединенных Штатов. Об этом агентству IRNA сообщил их адвокат Ходжат Кермани.

«Четверо осужденных по этому делу будут освобождены по решению духовного лидера Ирана по случаю праздника Ид аль-Фитр», – отметил Кермани. Ид аль-Фитр в 2024 году выпадает на 10 апреля, это один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста в течение месяца Рамазан.

Как пояснило агентство IRNA, в 2018 году иранские власти задержали группу сотрудников Персидского фонда наследия дикой природы, которые, по данным иранской Генпрокуратуры, собирали секретную информацию в сферах, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности исламской республики.