В Великобритании признали неготовность к возможной войне

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Великобритания не готова к возможной войне, заявил замминистра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для газеты The Telegraph.

По его словам, некоторые члены британского кабмина, вероятно, не знают, где находится бункер.

При этом Хиппи отметил, что не считает, что мир находится на пороге третьей мировой войны, однако разделяет позицию, что мир вошёл в предвоенный период.

Также, по мнению замминистра, для того чтобы приготовиться к войне, требуется много времени.

«В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времён, когда я учился в начальной школе», — подчеркнул Хиппи.