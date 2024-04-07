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Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела

Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела

Ещё два уголовных дела возбуждены Следственным комитетом РФ по факту трагедии в красногорском «Крокус сити холле». Их фигурантами стали начальник пожарной команды концертного зала и ответственный за пожарную безопасность комплекса, рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.

Причиной для начала досудебного делопроизводства стали возможные нарушения требований пожарной безопасности, усугубившие ситуацию в «Крокусе» после поджога. В силовых структурах подчеркнули, что дело возбуждено по статье 293 УК РФ (Халатность).

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