Никарагуа объявила о разрыве дипотношений с Эквадором

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Руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении правительства Никарагуа отмечается, что подобное решение было принято из-за действий, которые были совершены представителями правоохранительных органов в Кито.

До этого бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа извинился перед Мексикой после того, как полиция страны взяла штурмом мексиканское посольство в Кито.