Никарагуа объявила о разрыве дипотношений с Эквадором

Руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом сообщает ТАСС.
В заявлении правительства Никарагуа отмечается, что подобное решение было принято из-за действий, которые были совершены представителями правоохранительных органов в Кито.
До этого бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа извинился перед Мексикой после того, как полиция страны взяла штурмом мексиканское посольство в Кито.