В Каспийское море выпущены мальки лосося

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В целях охраны водных биоресурсов и стабилизации популяции рыб в акваторию Каспийского моря в Гарадагском районе выпущены мальки лосося.

Об этом сообщила сотрудница Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

По ее словам, выпуск мальков проводился с участием должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудников Управления полиции на водном транспорте.

Бабаева добавила, что в рамках мероприятия в Каспийское море было выпущено 30 тыс. мальков лосося.