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Пропагандистка Симоньян набросилась с оскорблениями на мигрантов в России

Пропагандистка Симоньян набросилась с оскорблениями на мигрантов в России

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения разжигает межэтническую ненависть в РФ. Она заявила, что мигранты из других стран якобы в своих чатах называют россиян не иначе как «свинорылыми».

«Полно этих мигрантских чатиков. Они не такие безопасные, как может показаться. Во многих из них знаете как нас с вами называют? Свинорылые. Вот все мы коллективные «свинорылые», – говорит пропагандистка.

Далее же она говорит, что мигранты за небольшую плату «готовы продать и убить кого угодно».

«Находишь, предлагаешь не огромные деньги, всего лишь полмиллиона… Как один из этих упырей нам рассказал. Да они за полмиллиона!.. Такого рода люди, как мы видели… Вот эти нелюди, животные просто, у моей кошки больше мозга, чем у этого чудища!.. Да они кишлак родной перережут!» – заявила пропагандистка.

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