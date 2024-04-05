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Азербайджанский военнослужащий погиб во время учений

Азербайджанский военнослужащий погиб во время учений

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего воинской части № N Минобороны Халафова Салеха Камал оглу в результате стрельбы из прикрепленного к нему огнестрельного оружия во время учений.

В своем заявлении Report старший помощник военного прокурора – руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный судебный советник Фирад Алиев подтвердил эту информацию.

По его словам, на основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры и отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и труп, изъяли важные для дела вещественные доказательства, взяли показания:

«По факту Губадлинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допросила свидетелей, назначила различных экспертов, немедленно были проведены необходимые следственные действия».

Ф.Алиев также сообщил, что расследование продолжается и все меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства.

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