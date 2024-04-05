Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций

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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении пытались провести работы по инженерному благоустройству траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Кехня-Гышлаг Товузского района и Галакенд Гедабекского района, чтобы подготовить почву для дальнейших провокаций.

В результате срочных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, около 17:25 ВС Армении с позиций, расположенных в направлении поселке Чинарлы Бердского района, из стрелкового оружия обстреляли обстреляны позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.