США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики |
Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций |
Трибунал в отношении Путина создадут до конца года |
Алиев: Процессы идут в очень опасном направлении |
ЕС выделит Армении 270 млн евро, США – $65 млн |
В Брюсселе стартовал трехсторонний саммит США-Евросоюз-Армения: что известно |
ВСУ уничтожили шесть российских самолетов на аэродроме в Морозовске |
НАТО хочет предложить России Крым и все захваченные территории Украины |
Израиль приостановил работу 28 посольств из-за возможного удара Ирана |
Главное Армия

Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций

Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении пытались провести работы по инженерному благоустройству траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Кехня-Гышлаг Товузского района и Галакенд Гедабекского района, чтобы подготовить почву для дальнейших провокаций.

В результате срочных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, около 17:25 ВС Армении с позиций, расположенных в направлении поселке Чинарлы Бердского района, из стрелкового оружия обстреляли обстреляны позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.

Теги:
Из этой рубрики
Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций
Армия

Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций

2024/04/05, 18:24
Опубликованы спутниковые снимки аэродрома в Морозовске перед ударом ВСУ
Армия

Опубликованы спутниковые снимки аэродрома в Морозовске перед ударом ВСУ

2024/04/05, 16:54
Минобороны: Проведены очередные командно-штабные учения (видео, фото)
Армия

Минобороны: Проведены очередные командно-штабные учения (видео, фото)

2024/04/05, 16:11
ВСУ уничтожили шесть российских самолетов на аэродроме в Морозовске
Армия

ВСУ уничтожили шесть российских самолетов на аэродроме в Морозовске

2024/04/05, 13:48
Кулеба: Германия немедленно будет искать Patriot для Украины
Армия

Кулеба: Германия немедленно будет искать Patriot для Украины

2024/04/05, 00:20
Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне "снарядного голода"
Армия

Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода»

2024/04/04, 23:14
Россия шпионит за Украиной через общедоступные сервисы космических снимков
Армия

Россия шпионит за Украиной через общедоступные сервисы космических снимков

2024/04/04, 20:39
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео)
Армия

Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео)

2024/04/04, 20:16
Израиль приготовился к удару Ирана
Армия

Израиль приготовился к удару Ирана

2024/04/04, 20:09