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Польша выделит свыше 200 млн долларов на охрану границы с Беларусью

Польша выделит свыше 200 млн долларов на охрану границы с Беларусью

Польша в 2024 году направит 215 млн долларов на усиление военного присутствия на границе с Беларусью, сообщает агентство PAP со слов министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

«Около 850 млн злотых (порядка 215 млн долларов), больше чем когда-либо, мы выделим в этом году военной оперативной группе Podlasie по охране границы», – сказал он.

Он подчеркнул, что польско-белорусский участок границы «это не просто периметр, а как мы только что обсуждали с генералами, там необходимо присутствие солдат и пограничников, которые контролируют границу». Косиняк-Камыш отметил недостаточность физического барьера и электронных средств пограничного контроля.

Военная оперативная группу Podlasie, действующая близ границы Польши с Беларусью, была сформирована в августе 2023 года. В ее оснащение, в частности, включены боевые вертолеты, истребители F-16 и танки Leopard. В состав военной оперативной группы Podlasie вошли солдаты 6-й воздушно-десантной бригады, 25-й воздушной кавалерийской бригады, 17-й механизированной Великопольской бригады, 12-й механизированной бригады.

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