Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода»

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Украинской армии удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Такой результат является очень хорошим.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, на Ставке верховного главнокомандующего он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Он предоставил президенту подробный отчет по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас.

«Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться», – сказал президент.

Зеленский отметил, что таких успехов ВСУ удалось добиться в условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках. Такие результаты президент назвал очень хорошими. Он отдельно выразил благодарность всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя.