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В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле» |
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В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»

В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»

Материалы, которые использовались для строительства «Крокус Сити Холла», соответствуют всем стандартам качества, говорится в сообщении пресс-службы холдинга Crocus Group (владелец концертного зала).

«Материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация», — сказали в компании

«Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет. Проводится пожарная экспертиза», — добавили в компании и сказали, что Crocus Group «активно сотрудничает с правоохранительными органами».

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