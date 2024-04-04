«Шушинская декларация…». Чавушоглу предупредил Францию в связи с поддержкой Армении

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Ряд стран во главе с Францией сбивают с курса Армению. Об этом заявил глава делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в Баку .

«Мы неоднократно заявляли об этом представителям Франции. Им нужно отказаться от попыток поддерживать Армению другими способами. Пусть они не забывают о том, что наш любимый Азербайджан никогда не остается в одиночестве», – сказал он (цитата по АПА). Он также отметил, что согласно Шушинской декларации, Турция окажет Азербайджану всяческую поддержку.

По его словам, Запад также должен быть заинтересован в мире и безопасности в регионе Южного Кавказа.

«Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Запада. В этой связи, западные страны, в частности Франция, должны оказать давление на Армению для скорейшего заключения мира», – отметил Чавушоглу.