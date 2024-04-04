Британия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), если это поможет прекратить незаконный поток мигрантов.

В интервью Sun Сунак подчеркнул, что Великобритания готова покинуть международное соглашение, чтобы остановить прибытие все новых и новых лодок с мигрантами.

«Я считаю, что обеспечение безопасности границ и контроль над нелегальной миграцией имеют большее значение, чем наше участие в иностранном суде», — отметил премьер-министр.