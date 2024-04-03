Столтенберг исключил отправку войск НАТО в Украину

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НАТО не ведёт обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь по-прежнему идёт лишь о поставках вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя опасения Венгрии относительно того, что военно-политический блок станет непосредственным участником украинского конфликта.

«Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине, мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу», — указал Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран-участниц НАТО.

По его словам, новые планы Североатлантического альянса по Украине не сделают организацию участником конфликта. Военный блок остаётся оборонным, утверждает политик.

«НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта», — сказал Столтенберг.