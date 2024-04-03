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Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем местами возможен дождь. Сильный северо-западный ветер, который начнется с утра, к вечеру сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 11-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 763 мм. рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 55-60%.

В районах Азербайджана утром, начиная с северных и западных районов, местами пройдут осадки, на горных территориях прогнозируется снег, местами сильный, грозы, град. К вечеру, начиная с западных районов, осадки прекратятся. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.

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