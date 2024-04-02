Подросток открыл стрельбу в финской школе, есть погибший и раненые

Подросток открыл стрельбу в школе финского города Вантаа, в 19 км от Хельсинки.
Об этом сообщила ежедневная финская газета Iltalehti со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Погиб шестиклассник, тяжело ранены еще двое детей.
Подозреваемый задержан, ему, как и пострадавшим, 12 лет. По данным полиции, он использовал лицензированный пистолет, принадлежащий близким родственникам. При задержании оружие было при нем, однако силу применять не понадобилось. Задержанный подросток ранее не подозревался в каких-либо преступлениях.
По данным полиции, в настоящее время проводятся допросы. В ходе предварительного допроса подозреваемый не отрицал, что открыл стрельбу.