Пожар в Наримановском районе потушен (обновлено, фото, видео)

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22:58 В жилом доме по улице Гасана Алиева в городе Баку, Наримановский район, произошел пожар, и на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

Согласно информации МЧС, пожар на электрической шахте в здании был быстро потушен, прежде чем он смог распространиться.

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21:59 В жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку произошел пожар. Данная информация об этом поступила на горячую линию «112» МЧС.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра ведомства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав ему распространиться. В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД сообщил, что в связи с инцидентом ограничено движение транспорта в направлении улицы Самеда Вургуна со стороны улицы академика Гасана Алиева.