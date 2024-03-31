Штаб Трампа потребовал от Байдена извинений за день трансгендеров в пасхальное воскресенье

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Президент США Джо Байден обязан извиниться перед миллионами христиан за то, что объявил «день видимости трансгендеров» в день пасхального воскресенья.

Об этом говорится в сообщении предвыборного штаба бывшего американского президента Дональда Трампа, вновь претендующего на переизбрание, передает ТАСС.

«Мы призываем провальную кампанию Байдена и Белый дом опубликовать извинение перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра есть лишь один повод для праздника. И это воскрешение Иисуса Христа», – говорится в заявлении, опубликованном от имени представителя штаба Трампа Кэролайн Левитт.