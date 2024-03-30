В церемонии траура у Crocus City Hall участвовало более 130 дипмиссий

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Сотрудники более чем 130 дипломатических миссий приняли участие в траурной церемонии возложения цветов к стихийному мемориалу у Crocus City Hall в память о погибших в результате теракта 22 марта, говорится в сообщении департамента государственного протокола МИД РФ.

«30 марта 2024 года состоялась церемония возложения цветов к стихийному мемориалу у комплекса «Крокус сити холл». В мемориальной акции приняли участие главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий (более 250 человек)», – говорится в сообщении.

В траурной церемонии, начавшейся с минуты молчания, приняли участие дипломаты зарубежных стран: представители стран Азии, Африки, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы. В том числе среди участников послы Беларуси, Ватикана, Египта, ЕС, Марокко, Ливана, Никарагуа, Палестины, Сербии, Сирии, США, Сьерра-Леоне, Турции.