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Главное Мир

Пакистан нацелен на укрепление торговых связей с Россией

Пакистан нацелен на укрепление торговых связей с Россией

Пакистан намерен наращивать сотрудничество с Россией в различных областях, приводит АА заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа прозвучавшее на встрече с послом России в Исламабаде Альбертом Хоревым.

Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта.

В ходе встречи пакистанский премьер обратил внимание на дружественные связи между двумя странами, а также заявил о желании развивать двустороннее сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в сфере энергетики, торговли и инвестиций.

Шариф призвал Россию направить делегацию в Пакистан с целью обсуждения путей укрепления торговых и инвестиционных связей. Кроме того, пакистанский премьер пригласил президента России Владимира Путина посетить страну.

В свою очередь посол РФ в Исламабаде Хорев отметил, что Россия также желает установить более тесные связи с Пакистаном.

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