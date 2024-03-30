Восемь человек борются за пост президента Литвы

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Еще один претендент на пост президента Литвы на выборах 12 мая выбыл из дальнейшего участия в предвыборной борьбе, их осталось восемь человек, сообщила избирательная комиссия республики.

«В комиссию поступило заявление Аурелиюса Вериги, который ранее был зарегистрирован в качестве участника политической предвыборной кампании партией «Союз крестьян и «зеленых» Литвы». Верига заявил о том, что отказывается от участия», – говорится в сообщении.

29 марта прошло заседание совета Союза крестьян и «зеленых» Литвы. На нем было решено, что на выборах партия поддержит адвоката Игнаса Вегеле в качестве независимого кандидата. Бывший министр здравоохранения Верига решил не выставлять свою кандидатуру от этой партии.

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая. На пост главы государства претендуют восемь человек. Фаворитами гонки СМИ считают действующего президента Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингриду Шимоните, которой для сбора необходимых 20 тыс. подписей избирателей в свою поддержку потребовался лишь день.