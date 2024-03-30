Француз и другие иностранцы проникли в депо Бакметрополитена и повредили имущество |
Дипломатическая миссия посла Ирана неожиданно завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Главное Мир

Восемь человек борются за пост президента Литвы  

Восемь человек борются за пост президента Литвы  

Еще один претендент на пост президента Литвы на выборах 12 мая выбыл из дальнейшего участия в предвыборной борьбе, их осталось восемь человек, сообщила избирательная комиссия республики.

«В комиссию поступило заявление Аурелиюса Вериги, который ранее был зарегистрирован в качестве участника политической предвыборной кампании партией «Союз крестьян и «зеленых» Литвы». Верига заявил о том, что отказывается от участия», – говорится в сообщении.

29 марта прошло заседание совета Союза крестьян и «зеленых» Литвы. На нем было решено, что на выборах партия поддержит адвоката Игнаса Вегеле в качестве независимого кандидата. Бывший министр здравоохранения Верига решил не выставлять свою кандидатуру от этой партии.

Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая. На пост главы государства претендуют восемь человек. Фаворитами гонки СМИ считают действующего президента Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингриду Шимоните, которой для сбора необходимых 20 тыс. подписей избирателей в свою поддержку потребовался лишь день.

Теги:
Из этой рубрики
Пакистан нацелен на укрепление торговых связей с Россией
Мир

Пакистан нацелен на укрепление торговых связей с Россией

2024/03/30, 16:47
В Молдове оппозиция ищет своего единого кандидата в президенты
Мир

В Молдове оппозиция ищет своего единого кандидата в президенты

2024/03/30, 16:35
ЕС запретил турецкой Southwind пролеты над своей территорией
Мир

ЕС запретил турецкой Southwind пролеты над своей территорией

2024/03/30, 16:24
В Украине сильно сократится население
Мир

В Украине сильно сократится население

2024/03/30, 16:12
За сброс неочищенных вод в Каспий оштрафована компания NCOC
Мир

За сброс неочищенных вод в Каспий оштрафована компания NCOC

2024/03/30, 16:00
Турция может отказаться от закупки всей партии F-16 у США
Мир

Турция может отказаться от закупки всей партии F-16 у США

2024/03/30, 15:23
Освобождены трое заложников в нидерланском Эде
Мир

Освобождены трое заложников в нидерланском Эде

2024/03/30, 15:22
В Нидерландах в кафе захватили заложников
Мир

В Нидерландах в кафе захватили заложников

2024/03/30, 15:11
Румыния присоединяется к воздушному и морскому Шенгену
Мир

Румыния присоединяется к воздушному и морскому Шенгену

2024/03/30, 15:00